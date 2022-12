Dakar 2023 | parte il rally raid più duro del mondo Prologo sul mar Rosso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Una settantina di italiani, tre motocicliste e un diciassettenne. È una, una piccolissima, del “popolo” di circa 3.000 persone della– la 45° in assoluto e la quarta che si disputa in Arabia Saudita – che scatta il 31 dicembre da Yanbu, sul mar, con undi 11 chilometri. Ilpiùal, che è anche la tappa inaugurale di un circuito che assegna il titolo iridato di specialità, il W2RC, è articolato nelsu 14 tappe (due in più rispetto al 2022) per un totale di 8.549 chilometri, di cui 4.706 a cronometro. È previsto un solo riposo, lunedì 9 a Riad, la capitale che a fine gennaio ospiterà poi due ePrix della Formula E in cui debutta la Maserati. ...