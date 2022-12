Ciao 2022 Russia si farà? La diretta streaming

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 31 dicembre 2022)si? Al momento non ci sono informazione sulla eventuale nuova edizione dello show. Come noto, il conduttore Ivan Urgant è scappato dallae se ne erano perse le tracce finché non ha mandato un messaggio tranquillizzante su Instagram a marzo. La pagina è stata aggiornata fino a due giorni fa ma purtroppo senza indicazione su una possibile nuova edizione.2021 inUno degli appuntamenti più attesi per il pubblico italiano in occasione del Capodanno non è più L’Anno che Verrà di Rai1 o il Capodanno in Musica di Canale 5, bensì2021, il programma russo che quest’anno replicherà le fortune dello spassosissimo2020 andato in onda lo scorso anno. Come noto, si tratta del programma condotto dal comico russo Ivan ...