Benedetto XVI | Papa emerito | è morto | sarà esposto in San Pietro dalla mattina del 2 gennaio

Agenzia ANSA

11.57 Ratzinger,Meloni:un grande della storiaè stato "un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare al cuore e alla mente degli uomini con la ...Jospeh Ratzinger è deceduto alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Speciali LATINA – E’ morto il Papa Emerito Benedetto XVI. Un episodio lo lega anche a Latina dove venne da cardinale nel 2004 invitato dall’allora sindaco Vincenzo Zaccheo. Ratzinger era prefetto della ...Si è spento all'età di 95 anni Benedetto XVI, 265mo Papa della Chiesa cattolica dal 19 aprile 2005, quando fu eletto al quarto scrutinio, al 28 febbraio 2013, giorno in cui rinunciò al pontificato. Le ...