Autostrade | da domani aumento del 2% su oltre metà delle tratte E’ più di quanto chiesto da Aspi

(Di sabato 31 dicembre 2022) Parte in salita il 2023 degli automobilisti. Non solo daspariscono gli sconti fiscali sul carburante (con undi 18 centesimi al litro) ma arrivano anche gli aumenti per i pedaggi autostradali.per l’Italia che gestiscelaautostradali italiane e che ora fa capo per il 51% a Cassa depositi e prestiti (ossia allo Stato) ha annunciato che dale tariffe saliranno del 2% con un ulterioredell’1,3% già programmato dal prossimo luglio. Lo annuncia una nota del ministeroInfrastrutture e trasporti ita, nella quale il ministro Matteo Salvini spiega che si rischiava ” unche sfiorava il 5% che è stato scongiurato” e che nel nostro ...

... nuovi rincari: come stabilito dal decreto del ministero che adegua i pedaggi, infatti, da... Aumenti: dove si verificheranno e dove no Gli aumenti non riguarderanno leA24 /A25 Roma L'...È confermato inoltre lo stop agli aumenti sulleA24/A25 Roma - L'Aquila Teramo e Diramazione Torano Pescara: il Mit, si legge, sta facendo approfondimenti per una eventuale riduzione. Sul ... Autostrade, pedaggi più cari: da domani aumenti del 2%. Stop allo sconto sulla benzina /9 Ansa I pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia dal primo gennaio aumenteranno del 2%, con aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023, annuncia una… Leggi ...Benzina: scaduti gli sconti sulle accise. Rincari in vista con l'inizio del 2023, soprattutto per gli automobilisti. Il primo aumento è infatti quello del prezzo dei carburanti, che da nove mesi a que ...