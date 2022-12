Al - Nassr | trattativa in corso con Mauro Icardi

Sky Sport

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calciomercato", "item": "https://www.itasportpress.it/calciomercato/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Al -in ...... è stato Musalli Al - Muammar , presidente dell'Al -. Che aveva bollato le notizie sul ... Un'altra smentita che nulla smentisce è giunta prima di Natale, quando ancora laera in corso, ... Ronaldo all'Al-Nassr, parla il direttore sportivo: "Trattativa grossa, vediamo come andrà" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Dopo il faraonico acquisto di Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr ci ha preso subito gusto ed empatia scovando i migliori giocatori europei, e pensa anche a Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray nonost ...