Ultime Notizie – Covid Cina | screening sui primi voli arrivati a Fiumicino

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “Sono terminate le attività diall’aeroporto internazionale disui duediretti dallaatterrati questo pomeriggio”. Lo ha reso noto Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. “Sul secondo volo su 182 test effettuati sono risultati positivi in 26 al tampone antigenico e sono stati successivamente sottoposti al tampone molecolare (circa il 14%)” ha comunicato D’Amato. Mentre sul primo volo arrivato adalla, “su 49 passeggeri, risultano 5 casi di positività. Ora i tamponi molecolari verranno sequenziati per valutare le varianti, però è una situazione che riteniamo normale. Siamo intorno al 10% di positivi” ha detto l’assessore nel punto stampa al termine dell’attività di testsui passeggeri. L’attività ...

