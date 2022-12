Ucraina | ancora attacchi russi Meloni a Kiev prima del 24 febbraio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Alle soglie del 2023 laa dimostra chiaramente di non aver alcuna intenzione di dare tregua all'. E lancia una nuova pioggia di bombe in quello che il ministero della Difesa diha ...

Sky Tg24

Alle soglie del 2023 la Russia dimostra chiaramente di non aver alcuna intenzione di dare tregua all'. E lancia una nuova pioggia di bombe in quello che il ministero della Difesa di Kiev ha definito "uno dei piu' massicci attacchi missilistici di Mosca dall'inizio della guerra". Giorgia Meloni ...Settanta missili e una cinquantina di droni killer per dire no a ogni proposta di negoziato che preveda il silenzio delle armi e il ritiro delle forze d'invasione. Primadel "niet" alla trattativa giunto dal ministro degli Esteri Lavrov, Vladimir Putin aveva dato l'ordine di colpire duramente le infrastrutture essenziali, specialmente a Kiev, Leopoli, Kharkiv e ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelenski: "Gran parte Paese al buio". Vertice Putin-Xi. LIVE Alle soglie del 2023 la Russia dimostra chiaramente di non aver alcuna intenzione di dare tregua all'Ucraina. E lancia una nuova pioggia di bombe ...Tra l’mercoledì, ieri otte e ieri sera, tre diversi attacchi di missili russi su vari tipi di bersagli in Ucraina. Di quello che è in corso al momento è inutile parlare, perché non ne conosciamo ancor ...