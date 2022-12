Targhe e casco obbligatorio per i monopattini La proposta di Salvini

(Di venerdì 30 dicembre 2022) AGI - "Stiamo lavorando al nuovo codice della strada. Per iche sfrecciano ad alta velocità sulle strade, piste ciclabili e marciapiedi, ile anche una targa identificativa è qualcosa che voglio mettere nel nuovo codice della strada". Così Matteoin diretta su Tik tok. "Stiamo lavorando una distanza minima di un metro e mezzo per superare con auto e camion i ciclisti perché stiamo piangendo troppo morti", ha aggiunto.

