Roma | ruba le offerte in chiesa e aggredisce il sagrestano | arrestato grazie ad un fedele

(Di venerdì 30 dicembre 2022). Voleva racimolare i soldi per il cenone di Capodanno, rimediandoli dalla cassettina delle. E quindi è entrato in, nella parrocchia di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, convinto di riuscire a fare un colpo facile facile. Ma l’uomo, uno straniero di 31 anni, non aveva fatto i conti con il, che si era accorto di quello che stava succedendo. Sale sul tetto e rischia di precipitare nel vuoto: donna salvata dai Carabinieri La colluttazione colUn cittadino russo, classe ’91, senza fissa dimora, dunque, aveva deciso di entrare dentro una– precisamente la parrocchia di Santa Maria Liberatrice a Testaccio – e fare razzia, con l’obiettivo di portare a casa un po’ di soldi. Il posto, cioè la, doveva sembrare una preda ...

Today.it

Ha rubato l'auto a una donna che stava gettando la spazzatura e nella fuga l'ha investita facendola finire in ospedale. È successo ieri pomeriggio ain via Ignazio Silone, al Laurentino, dove una sessantaduenne ha lasciato in strada l'auto, accesa e con le chiavi inserite, per gettare l'immondizia nei cassonetti. Approfittando della ...Il veicolo è stato poi ritrovato abbandonato dai carabinieri della compagniaEur. Ora sono in corso le ricerche per rintracciare l'uomo. Mentre butta la spazzatura un ladro le ruba l'auto e la investe Due cinghiali a spasso sul marciapiede sul Lungotevere, di fronte la centralissima Piazza Trilussa a Roma, sotto lo sguardo divertito e sbigottito di tursti e passanti. Dietro ai cinghiali, le ...Ha rubato la macchina approfittando di un attimo di distrazione, un brevissimo lasso temporale nel quale una 62enne è scesa dalla sua auto, il tempo necessario a buttare i sacchetti della spazzatura n ...