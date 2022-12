Milan | Pioli | ' Il Napoli è forte | ma noi pensiamo di poter vincere lo scudetto'

troppo indolente,costretto a rivedere la squadra . De Ketelaere ritrovato, flop Mirante . Qualche tentativo per Rebic, ma la bocciatura è inesorabile . De Ketelaere e Rebic, gli ...Queste le parole di Stefano, allenatore del, ai microfoni di Sport Mediaset per "I Re del calcio" in vista della ripartenza in campionato. Il tecnico rossonero racconta la grande ...Psv Milan 3-0: che tonfo per Pioli in amichevole. Mercoledì i rossoneri apriranno la prima giornata di Serie A del 2023 Il Milan è uscito con le ossa rotte dall’ultima amichevole prima della ripresa d ...Eindhoven, 30 dic. - (Adnkronos) - Milan travolto per 3-0 in amichevole dal Psv al Philips Stadion di Eindhoven. La squadra di Pioli, nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, ...