Meteo Roma del 30-12-2022 ore 06 | 10

(Di venerdì 30 dicembre 2022)Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino deboli precipitazioni tra Liguria Emiliagna e Triveneto e lungo le Alpi centro-occidentali con neve oltre 1400 1700 m variabilità asciutto altrove al pomeriggio non sono previste variazioni con Quota neve rialzo in data residui fenomeni su Liguria e Alpi occidentali asciutto altrove con molte nuvole al centro al mattino qualche pioggia su Toscana coste laziali asciutto altrove ma con molte nuvole al pomeriggio ancora i vigili sulla Toscana asciutto altrove con locali schiarite in serata locali piogge tra Toscana Umbria Marche asciutto altro No con presenza di molta nuvolosità sul Lazio al sud Al mattino nuvolosità alternata addensamenti nubi basse su Sardegna campagna al pomeriggio a te sei Maggiori schiarite congeli per lo più soleggiato su tutte le ...

