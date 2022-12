“Mascherine e quarta dose ad anziani e fragili” Il Covid spaventa | il ministero corre ai ripari

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L'aumento dei contagi in Cina allarma il mondo intero e anche l'Italiaai. Ildella Salute ha emanato un'ordinanza dal titolo 'Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023', che è stata firmata dal Direttore generale Prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza, e il Direttore generale Programmazione sanitaria, Stefano Lorusso, che contiene i consigli in caso di peggioramento della situazione pandemica: “L'utilizzo diè efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sul funzionamento dei servizi assistenziali, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ...