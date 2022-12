(Di venerdì 30 dicembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Il diciassettenne Eliesse Ben Seghir, che con la sua doppietta di mercoledì ha regalato la vittoria sull'Auxerre (3 - 2), è solo l'ultimo talento cresciuto nel settore giovanile del Monaco. Il club ...L' Atalanta da anni ha una cantera che non ha nulla da invidiare a quella di altri club internazionali più blasonati. L'ultimo prodotto di questod', che fa le fortune della Dea, è il 19 enne Giorgio Scalvini calciatore polivalente che nasce come centrocampista, ma che con Gasperini sta dando spettacolo dallo scorso campionato anche ... Il vivaio d'oro del Monaco: Badiashile e Ben Seghir sulle orme di Mbappé La cantera del club del Principato ha sfornato 5 campioni del Mondo tra i quali la stella del Psg. Ora occhi puntati sul difensore, seguito anche dalla Juventus, e sul 17enne che mercoledì ha segnato ...