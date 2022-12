Il 2022 di Boltiere

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Si chiude ilanche per il Comune di. Un anno che ha visto l’amministrazione comunale impegnata su più fronti: interventi sulle scuole, nuove assunzioni per il personale comunale, ampliamento della videosorveglianza, accordo con un medico di base, sportello bancomat e riattivazione della Consulta delle Associazioni, solo per citare le più significative. Come sottolineato dallo stesso Sindaco Osvaldo Palazzini l’anno che sta per concludersi è stato segnato dal ritorno ad una situazione sanitaria nella norma ma con nuove sfide che si sono aperte. All’inizio dell’invasione russa all’Ucraina ha riportato in Europa la guerra, con le forti tensioni che ne sono seguite. Il Comune diha saputo anche in questa situazione agire con efficacia. Grazie alla Consulta delle Associazioni, ripristinata con ...