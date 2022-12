Debiti con il Fisco | Inter | Lazio e Roma tra le peggiori

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Per la giornata di oggi, 29 dicembre 2022, era fissata la scadenza per le squadre di Serie A per versare ali tributi scaduti lo scorso 22 dicembre 2022. Spetterà ai diversi club la decisione finale, due sono le opzioni: versareamente i tributi sospesi o passare alla rateizzazione del totale.Serie ASerie A, la classifica deiLa redazione di Calcio e Finanza ha riportato la classifica deidei club italiani. Tra i top team di Serie A quella con la maggior cifra da versare è l’, con un debito pari a 50 milioni di euro, a chiudere il podio. Questa la classifica:50 milioni di euro40 milioni di ...

La Stampa

Purtroppo abbiamo avuto alcuni calciatoril'influenza'. DEMIRAL - 'Demiral si è fermato dopo ... In questi anni abbiamo fatto plusvalenze enormi contro squadre che facevanoenormi. Abbiamo ...All'ordine del giorno vi sono ottofuori bilancio da approvare, si tratta in pratica di ...approdi collegamenti nelle stagioni primaverili, estive, autunnali. Mazara che lega la propria ... Debiti della Seria A con il Fisco, scadute oggi le prime tre rate: l’Inter è la più esposta, deve 50 milioni (Bloomberg) -- Quest'anno gli investitori esperti hanno colto la stretta dei mercati del credito per rimodellare il campo di gioco in difficoltà degli investimenti proprio mentre più aziende sembrano ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...