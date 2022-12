Il Sole 24 ORE

I listini asiatici si muovono in territorio positivo sull'onda dei buoni dati sull'occupazione Usa, ma rischiano perdite a doppia cifra sull'anno Seduta tonica per le, tutte in rialzo sulla scia dei dati incoraggianti del mercato statunitense. Shanghai, Tokyo, Hong Kong e Sydney guadagnano terreno, anche se si avviano a chiudere l'anno con perdite a ...... che spinge gli investitori a sperare in un atteggiamento più prudente della Fed sui tassi di interesse, ha dato spunto alleeuropee per chiudere in buon rialzo la penultima seduta dell'anno. I ... Borse asiatiche sulla scia di Wall Street, crescono Shanghai e Tokyo Meglio i listini cinesi. Futures di Wall Street negativi e rendimento del T-Bond al 3,8%. Il WSJ Dollar Index nel 2022 è cresciuto del 9%, il più grande aumento dal 2014, mentre la Fed aumenta i tassi ...I listini asiatici si muovono in territorio positivo sull’onda dei buoni dati sull’occupazione Usa, ma rischiano perdite a doppia cifra sull’anno ...