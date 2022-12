La Gazzetta dello Sport

Senza storia la gara di Miami tra Heat (18 - 17) e Lakers (14 - 21), dominata dai padroni di casa che hanno avuto totale controllo della partita, a partire dal fattore chiave: le palle perse. La ...New Orleans:35 (12/18, 2/3, 5/7 tl), McCollum 29, Marshall 16. Rimbalzi: Valanciunas 10. Assist: McCollum 7. Phoenix: Ayton 28 (13/18, 2/3 tl), Bridges 27, Payne 17. Rimbalzi: Ayton 12. ... Williamson fa volare New Orleans, Banchero cade a Detroit. Nets da dieci e lode I Lakers sconfitti a Miami, i Warriors spuntati battono Utah. Sconfitte per Phoenix a Washington e Milwaukee a Chicago. Ad Atlanta arriva la decima vittoria di fila per Brooklyn, successo dei Kings su ...