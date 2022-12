Viaggi ai tropici a Capodanno | quale mete scegliere

(Di giovedì 29 dicembre 2022)modo migliore di celebrare ilche trascorrerlo facendo uno? Per chi non ama il freddo invernale, è possibile fare uno ai, per festeggiare l’ultima notte dell’anno in spiaggia. Qualipero aiLeturistiche di tendenza per festeggiare la notte di San Silvestro si trovano solitamente ai, dove brindare sulla spiaggia. Per unal caldo, le Canarie rappresentano una metà allettante per le temperature miti, le spiagge e il mare cristallino. Alle Canarie è inoltre possibile organizzare percorsi di trekking, gite a vulcani e riserve naturali. Cuba è un classico dove brindare ...

Ambimed Group

Viaggiare non è certo un problema per Zach Rothman, cheper le feste è volato a Las Vegas con il suo jet privato in compagnia di una bottiglia di Dom Perigon. Corso Sestini Branca è stato invece ...Nel 2022 il calore marino ha sforato i 30°C, temperature daaisperimentate sulle nostre coste che rendono il bagno pomeridiano un filo sinistro ma soprattutto mettono a rischio ... Infezioni tropicali nelle 10 mete calde dei viaggi di Capodanno 2023 Non solo mare da sogno e resort di lusso. Scopri come alle Seychelles si salvaguardiano foreste, coralli e tartaruche marine.Trolley e weekender Le vacanze sono l’occasione per investire nel bagaglio ideale. Rigido o morbido, in pelle o in policarbonato, la scelta dipende da dimensioni e rifiniture.