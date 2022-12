Vaticano | ' Papa Ratzinger lucido e vigile Condizioni gravi | ma stabili' - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ore di apprensione per il 95enne pontefice emerito. DaFrancesco nuovo invito a pregare per il suo ...

Open

... pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile' ha fatto sapere il portavoce delMatteo Bruni parlando delle condizioni di salute di Joseph Ratzinger. '...O che deciderà forse il cerimoniale del'. Ilemerito ha invece già indicato nel 2020 il luogo dove vuole essere sepolto. Lui ha scelto la tomba che fu di Giovanni Paolo II, nella cripta ... Ratzinger, problemi respiratori da prima di Natale. L'aggiornamento dal Vaticano: «Peggiorato nelle ultime ore» Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. Lo fanno sapere all'agenzia Ansa fonti in contatto con l'ex monastero Mater Ecclesiae: "La ...Adare la notizia è stato papa Francesco: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale, per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo – è molto ammalato – ...