Torino | Shomurodov più di un’idea per il mercato | le ultime

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’infortunio di Pellegri spinge ila cercare una punta per l’attacco di Juric, l’idea è sempre quella didella Roma L’infortunio di Pellegri spinge ila cercare una punta per l’attacco di Juric, l’idea è sempre quella didella Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i contatti con la Roma sarebbero continui per trovare l’intesa giusta sul trasferimento dell’Uzbeko. L'articolo proviene da Calcio News 24.