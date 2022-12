Neymar | espulsione da record | in un minuto doppia ammonizione | VIDEO

Tuttosport

E l'rimediata danell'ultimo match del 2022 casca a pennello. Ma perché dubitare di lui: è un autentico simulatore. Etichetta necessaria, fra le tante superflue del calcio di oggi. ...La Canhotinha de ouro aveva infatti apostrofato ferocementesui social subito dopo l': 'Cacciato per un fallo da rigore simulato e non andrà a giocare il 1° dell'anno! Sarà che la ... Neymar espulso, gol e autorete di Marquinhos: Mbappé salva il Psg al 96' È il miglior dribblatore in circolazione, ha segnato più di 400 volte, servito quasi 250 assist (circa come Messi alla sua età) e alzato tutti i trofei che poteva vincere tranne il Mondiale. Eppure vi ...Poi però, appena un minuto dopo, il n.10 brasiliano ha commesso, come fa ogni tanto, un 'peccatò di simulazione ed è arrivato il secondo giallo, e quindi l'espulsione. «Ho rivisto le immagini ed è ...