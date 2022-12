Manovra 2023 è legge | Giorgetti | “Missione compiuta”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Con 107 sì, 69 no e un’astensione l’aula del Senato ha votato a favore della fiducia posta dal governo sulla, approvandola così definitivamente. “Sono soddisfatto di questa primaeconomica. La considero una. Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo, il bilancio che abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei mercati e delle istituzioni europee e ora ancora piu importante, quella del Parlamento. Prudenza, coerenza e responsabilità costruiscono fiducia. Avanti così”, sottolinea in una nota il ministro dell’Economia Giancarlo. “Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato – prosegue – in questo breve e intenso percorso: credo ...

Semaforo verde finale dell'Aula del Senato allache, dunque, diventa legge i n seconda lettura senza modifiche rispetto al testo licenziato ...contro caro energia per i primi tre mesi del...Sanno che per loro, per la sinistra, ilsarà un anno difficile. Il piccolo transatlantico è vuoto. Salvini arriva alla seconda chiama. Lotito lo vede e si precipita tra i banchi del governo . ... Manovra 2023, parte l'esame in Aula al Senato. Voto finale previsto il 29 dicembre. Le novità per la scuola Ecco i principali contenuti della Manovra. REDDITO DI CITTADINANZA Nel 2023 ridotto a 7 mesi: ad agosto 800mila senza sussidio Arriva una taglio ulteriore per il Reddito di cittadinanza. Il testo ...