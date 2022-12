Giustizia | Meloni | ' riforma è priorità | non ci mancano coraggio e decisione'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Recepiamo" il contenuto dell'ordine del giorno presentato alla Camera per tornare alla prescrizione in vigore prima dellaBonafede, perchè "è un'indicazione di buon senso. La prescrizione rimane un fondamento dello Stato di diritto altrimenti si rischia un sistema nel quale si possono avere indagati e imputati a vita, secondo scelte che sono abbastanza discrezionali. Credo che su questo ci sia un consenso abbastanza trasversale, quindi sicuramente è uno degli elementi che ci stanno a cuore". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno. "Ladellaè una, è una di quelle riforme -ha aggiunto il premier- per le quali serve un Governoso e deciso e il ...

