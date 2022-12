Frattesi alla Roma | è battaglia sulle cifre

(Di giovedì 29 dicembre 2022)- C'è una sola operazione di mercato che lapuò ancora sperare di portare a termine a gennaio. Complicata, sicuramente, ma che resta in piedi per la determinazione con la quale la società ...

La Roma dalla scorsa estate non condivide la valutazione che il Sassuolo dà a, tanto che valuta i due giovani da inserire nell'operazione la stessa cifra, vale a dire 30/35 milioni. Troppi ......- 2 sui francesi è arrivato il 2 - 1 incassato in rimonta dal Psv (illusorio vantaggio di),... 6 - 1 ai maltesi del Gzira United, 4 - 0 al Salisburgo e 2 - 0Reggina dell'altro Inzaghi, ... Frattesi alla Roma: c'è il piano per averlo subito Il centrocampista da una parte, Volpato e Bove dall’altra: Tiago Pinto valuta i suoi giovani quanto l’azzurro. A Carnevali interessano a prescindere. Il club dei Friedkin ha la priorità ...Ultim’ora Milan, i rossoneri vogliono inserirsi nella sfida per accaparrarsi un forte centrocampista. Andiamo a vedere la situazione.