(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Non c’è alcun no vax al governo. C’èdi buon senso che ha a cura la salute degli italiani ma anche la libertà e la verità”, dice, il deputato di Fdi, Giovanni, intervenendo in AulaCamera,l’informativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Non dimentichiamo – ammonisce– che abbiamo avuto al governo qualcuno che chiedeva il distanziamento fisico ma poi portava nelle scuole i banchi a rotelle per far spostare i ragazzi. E diceva che la soluzione era aprire le finestre”. “Non dimentichiamo – aggiungepuntando il dito contro i folli provvedimenti del governo precedenti – i droni che rincorrevano le persone sulla spiaggia lasciando gli autobus pieni mentre si diffondeva il virus”. “Oggi – avverte il deputato di Fratelli d’Italia – ...

Secolo d'Italia

"A gennaio calendarizzeremo l'istituzione della commissione d'inchiesta" sul Covid. Lo ha detto Giovannidi Fratelli d'Italia. "Andremo fino in fondo - ha detto - per sapere perché non c'era un piano pandemico in Italia e il ministro mentiva dicendo che c'era, qualcuno dovrà rispondere di quando ...ROMA - 'A gennaio calendarizzeremo l'istituzione della commissione d'inchiesta' sul Covid. Lo ha detto il capogruppo dialla Camera Giovanni. 'Andremo fino in fondo - ha detto - per sapere perché non c'era un piano pandemico in Italia e il ministro mentiva dicendo che c'era, qualcuno dovrà rispondere di ... Donzelli (FdI): dopo le feste via alla Commissione d’inchiesta sul Covid. Noi gente di buonsenso "A gennaio calendarizzeremo l'istituzione della commissione d'inchiesta" sul Covid. Lo ha detto Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. (ANSA) ...La mancanza di un piano pandemico e le mascherine inviate alla Cina quando mancavano agli ospedali italiani. Fratelli d'Italia chiedere l'istituzione di una commissione ...