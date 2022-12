Dino Zoff su Emiliano Martinez | «Per me se si è campioni lo si deve essere in campo ma anche fuori»

(Di giovedì 29 dicembre 2022), ex portiere della Juventus, ha parlato dei comportamenti del portiere dell’Argentina,, dopo il Mondiale, ex portiere della Juventus, ha parlato a 1 Station Radio. PAROLE – «Per me se si èlo siinma. Io ho sempre avuto rispetto dei miei avversari, sono un uomo di sport. Questo secondo me è l’aspetto più rilevante a qualsiasi livello si competi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ilBianconero

, ex portiere della Juventus, ha parlato dei comportamenti del portiere dell'Argentina, Emiliano Martinez, dopo il Mondiale, ex portiere della Juventus, ha parlato a 1 Station Radio., ex portiere di Napoli e Juventus e campione del mondo a Spagna '82, è intervenuto durante il programma radiofonico '1 Football Club' toccando diversi temi. Tra questi inevitabile una ... Juve, Zoff: 'Una situazione complicata ma questa può essere la forza' Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha parlato dei comportamenti del portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez, dopo il Mondiale Dino Zoff, ex ...Dino Zoff ex portiere del Napoli e della Juve ha parlato della sosta per il Mondiale e della ripresa del campionato di Serie A.