Covid | cosa sta succedendo? Tamponi a Fiumicino | dalla Cina positivi 5 passeggeri su 49 Schillaci | «Serve piano con l' Ue» L' Ecdc | «Ingiustificati i test sui viaggiatori»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un sì deciso ai vaccini per fragili ed anziani ma facendo leva sul senso di responsabilità e non sulla coercizione e avanti tutta con le misure per arginare gli arrividove...

Sky Tg24

... i tamponi obbligatori dopo il boom di casi: 'Pechino non condivide informazioni' Perché ci stiamo ammalando tutti Tra, virus e influenza eccosta succedendo Gryphon in particolare ...... infatti, le prove Invalsi saranno requisito di ammissione per lo svolgimento degli esami,che ...che l'eccezione è dovuta al fatto che 'la normativa prevede un monte ore che purtroppo per il... Covid, si rischia una nuova ondata Dall'Italia alla Cina: cosa sta succedendo Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Le norme - valide fino al 31 gennaio 2023 - non si applicano ai minori di sei anni a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 ...