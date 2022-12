Cos’è il SIM Swap e perché la sentenza dell’AGCOM è stata considerata legittima

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il SIM, tecnicamente, è quella pratica di trasferire il numero di telefono da una scheda SIM a un’altra. L’operazione viene compiuta quotidianamente nel caso di portabilità del numero quando l’utente cambia, ad esempio, gestore telefonico. Ma si tratta anche di una possibile truffa, quando le persone coinvolte non sono consapevoli e non prestano il consenso per questo trasferimento. Visto che negli ultimi anni il SIMè una truffa che sta tornando in auge, con centinaia di segnalazioni di trasferimenti indebiti del numero di telefono da una scheda all’altra, l’AGCOM è intervenuta attraverso una delibera – la n. 86/21/CIR risalente al luglio del 2021 – che getta le basi per una maggiore documentazione da fornire nel caso del passaggio da un operatore telefonico all’altro. In base alla delibera, infatti, viene richiesta ora la copia del codice ...