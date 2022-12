Cosa è emerso dal rapporto Clusit 2022 | riferito ai primi sei mesi dell’anno?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dall’ultimo– Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica èche «neiseidelsono stati 1.141 gli attacchi cyber gravi, ovvero con un impatto sistemico in diversi aspetti della società, della politica, dell’economia e della geopolitica: nel dettaglio, si è registrata una crescita dell’8,4% rispetto al primo semestre 2021, per una media complessiva di 190 attacchi al mese, con un picco di 225 attacchi a marzo, il valore più alto mai verificato». LEGGI ANCHE >Il trojan svuota conti bancari attivo anche in Italia: Diminuisce il cyberbullismo, aumentano le truffe e i reati contro la persona Nel primo semestre delle forze ...