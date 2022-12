Beautiful anticipazioni | Quinn ha deciso ma il colpo di scena con Eric è dietro l’angolo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ridge, dopo aver parlato con Carter, hadi affrontare suo padre. Ha spiegato quindi ache questa situazione connon va bene, che è arrivato il momento di mettere un punto.quindi lo informa delle novità: la Fuller è da Carter per mettere fine al loro accordo. Hanno, di avere una relazione normale, senza terzi incomodi. Ridge sembra rasserenarsi ma sarà questo il finale? Lo scopriamo con lediper la puntata di domani, 30 dicembre 2022,che ci rivelano quello che sta per accadere a Los Angeles.infatti, è davvero andata da Carter per chiedere la relazione, quello che però non si aspettava è di trovare l’avvocato ...