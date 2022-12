Agcom | nei primi 9 mesi del 2022 vendita quotidiani -9 | 4%

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ancora giù le vendite dei: neinovedel, in media, giornalmente, sono state vendute 1,57 milioni di copie, in flessione del 9,4% rispetto al corrispondente valore del 2021 e del 32,5% rispetto ai corrispondenti livelli didel 2018. Lo comunica l’con i dati del nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni. Guardando alla distribuzione territoriale delle copie vendute, cioè tra ambito nazionale (che da inizio ha rappresentato il 48,2% delle copie complessive) e locale, le seconde su base annua hanno registrato una flessione maggiormente marcata rispetto a quanto fatto registrare dalle testate nazionali (-10,2% contro -8,5%). Le copie vendute quotidianamente in formato cartaceo si sono ridotte neinove ...

Borsa Italiana

La conferma arriva dall'Osservatoriocon i dati aggiornati allo scorso mese di settembre.nove mesi del 2022, in media, giornalmente, sono state vendute 1,57 milioni di copie, in flessione ...tra le piattaforme VOD balzo utenti unici di Disney+ (+41%) .nell'Osservatorio accende un faro anche sulle piattaforme online. A settembre, si legge, circa ... In media,primi nove mesi dell'... Editoria: AgCom, -9,4% copie quotidiani vendute nei nove mesi anno L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha pubblicato oggi i dati dell’ Osservatorio sulle LEGGI ANCHE> Royal Mail in down: dopo gli scioperi, le poste britanniche colpite anche da pro ...La premier ha confermato il duplice obiettivo dell’esecutivo nei confronti del colosso tlc. Nel pomeriggio l’ultimo incontro tecnico al Ministero tra Governo, Cdp e Vivendi. Difficile una soluzione vi ...