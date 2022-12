Una bomba il prossimo OnePlus Ace 2 | molto meglio del predecessore

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) IlAce 2 è vicino ad essere presentato: come fatto presente da Digital Chat Station su Weibo, il telefono dovrebbe integrare uno schermo curvo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz, oltre ad essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm (un salto in avanti non di poco rispetto al suo, alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100). IlAce 2 dovrebbe avere tagli di RAM da 8, 12 o 16GB e di storage di 128 e 256GB. Il telefono conterà su una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W. C’è da dire anche che ilAce 2 disporrà di una fotocamera frontale da 16MP e di un comparto posteriore costituito da un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore da 2MP ...

Open

L'ex dg, oltre a portare in salachiavetta ('Qui dentro c'è tutta Calciopoli '), ha sostenuto che non è la Juve a rubare, 'semmai siamo noi quelli derubati' e ha soprattutto ringraziato il ...Lo hanno capito, Regioni e Comuni, che il governo ha messo nelle loro mani non un cerino masociale ad orologeria Buon 2023 a tutte e tutti, ma carbone nero nero per governo, Comuni e ... Un fan di Bolsonaro arrestato a Brasilia per aver piazzato una ... Finisce Chainsaw Man con l'episodio 12, ma gli ultimi istanti della prima stagione regalano una veloce visione di un certo personaggio.Dopo le polemiche sulla finale Mondiale tra l'Argentina e la Francia, l'arbitro Marciniak ha fatto una confessione molto importante.