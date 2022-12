Rimettersi in forma dopo le feste | 5 falsi-miti da sfatare

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)i cenoni di Natale e Capodanno in molti sono assaliti dai sensi di colpa e per rimediare ai peccati di gola commessi a tavola decide di iniziare ad allenarsi in modo intenso, convinto che l’attività fisica possa cancellare come per magia le calorie immagazzinate durante le. Questo comportamento, oltre a essere poco saggio è anche rischioso per la salute, sia fisica che mentale. Per ritrovare il peso-non serve nulla di tutto ciò, ma semplicemente seguire un’alimentazione bilanciata e fare attività fisica in modo costante, ma senza inutili eccessi. Come afferma il wellness coach e founder di GS Loft Giacomo Spazzini, riportato da Style Magazine del Corriere.it, la parola d’ordine è equilibrio, “perché sono i progressi a lungo termine a porre le fondamenta per una buona salute”. Ecco 5da ...