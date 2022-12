Lo specchio di Alessia Macari non mente | dimensioni esagerate

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lodisi è pronunciato: la più bella del reame è lei.in primo piano davanti a tutto Instagram.è una delle donne più belle e provocanti della piattaforma intera. Non serviva questo scatto per poterlo capire. Basterebbe solaprendere una sua foto in maniera casuale, per potersene rendere conto. Ansa FotoMa chi è assetato di conoscenza troverà per forza di cosa pane per i suoi denti. Il suo account pullula di foto piccanti, e ignorarle sarebbe sciocco e poco proficuo. Tutti si sono resi conto della sua bellezza. Il numero di seguaci in suo possesso parla chiaro. Quasi un milione di persone si è espresso: è lei la regina di Instagram. Nel corso del tempo il suo profilo si è evoluto molto. ...