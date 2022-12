Le cifre e i pagamenti in contanti | Giorgi vuota il sacco sul Qatargate

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Pierantonio Panzeri e il suo ex assistente Francescohanno iniziato la loro «collaborazione» con il Qatar all'inizio del 2019. È quanto ha raccontato agli inquirenti l'assistente parlamentare, riferisce stamani il quotidiano belga Le Soir nella sua edizione on line. Secondo quanto riferito da, l'idea sarebbe nata nel 2018, quando Panzeri era ancora presidente della sottocommissione Diritti Umani del Parlamento Europeo: Ali ben Samikh al Marri, già presidente del Comitato nazionale per i diritti umani del Qatar e attuale ministro del Lavoro, avrebbe avuto l'idea di usare l'italiano per fare lobbying a Bruxelles. «È iniziato tutto all'inizio del 2019 - ha raccontato- abbiamo definito le, che ho difficoltà a ricordare, per i nostri rispettivi interventi». Iavvenivano ...

