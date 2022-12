Agenzia ANSA

La repressione in Iran non ferma il movimento di protesta che anzi guadagna una nuova protagonista: e' Sara Khadim al-Sharia, la campionessa di scacchi che ha sfidato gli ayatollah giocando ai Mondiali in Kazakhstan. Il presidente iraniano definisce 'cospirazioni' le proteste antigovernative. Ma le contestazioni continuano dopo la conferma da parte della polizia, dell'uccisione di... Iran, pugno duro di Raisi: "Nessuna misericordia per chi protesta"