Il caso Madame | dopo Sanremo | piomba sulle regionali del Lazio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Amadeus l'ha difesa, dando sfoggio di un certo qual garantismo, perché "finché uno non viene giudicato colpevole a mio avviso è innocente". Ma addosso asonoti da un paio di giorni gli strali della politica. Laziale, soprattutto. Con un assessore regionale e candidato alla presidenza e un assessore del comune di Roma che le chiedono di fare chiarezza prima del concerto della notte di capodanno, quando è previsto che si esibisca proprio nella Capitale, al Circo Massimo. Prima di spiegare perché è diventato un terreno di dibattito politico, forse è ildi ricapitolare in breve la vicenda., che è una rapper e cantautrice di 20 anni originaria di Creazzo, in provincia di Vicenza, è rimasta coinvolta in un'indagine della procura vicentina su un giro di presunte false vaccinazioni per ottenere il ...