I giocatori più creativi del 2022

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Che cos’è latà su un campo di calcio? Come si misura? La discussione potrebbe andare avanti per ore, ognuno con il suo punto di vista. Durante questi ultimi Mondiali il dibattito è stato ravvivato dalle prestazioni sovrannaturali di Leo Messi, e da quelle che sono le sue due giocate migliori, o almeno quelle che credo ricorderemo tra anni: l’assist per Molina contro l’Olanda, e quello per Julian Alvarez contro la Croazia. Per la statistica sono la stessa cosa, un assist per l’appunto, ma nascono da presupposti molto diversi, quasi opposti (e pensate che grandezza Messi, che li include entrambi): da una parte la visione pura, resa materia su un campo da calcio da un lancio o da un passaggio filtrante in grado di teletrasportare un compagno direttamente davanti al portiere, come l’accelerazione fiammante della De Lorean che apre uno squarcio nel tempo; ...