Grande Fratello Vip 7 | Wilma Goich ad Antonino Spinalbese | ” Ha raccattato i tuoi avanzi”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nemmeno di notte si può stare tranquilli al GF Vip 7, in quantoavrebbe rivelato adquello che è successo, ovvero che Oriana e Daniele avrebbero dormito insieme nello stesso letto. Cosa sia accaduto tra di loro non è chiaro e non tutti sostengono la stessa versione della cantante, ma sta di fatto che lanon ha gradito quello che ha visto o quanto meno ne è rimasta indispettita. GF Vip 2022, la parole diNel dettaglio, ladopo aver fatto colazione, si è trovata in giardino a parlare cone durante la chiacchierata gli ha detto: ” Di là c’è chi ha“. Parlava di Daniele Dal Moro e di Oriana Marzoli che a quanto pare avrebbero ...

Fanpage.it

Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste della settima edizione delVip accanto a Orietta Berti . Intervistata dal settimanale Chi, la moglie di Paolo Bonolis ha raccontato perché ha accettato la proposta di Alfonso Signorini e svelato la verità sul ...Pochi giorni fa Alfonso Signorini aveva annunciato che sarebbero entrati nuovi vip nella casa dele il loro ingresso non è certo passato inosservato. Riccardo Fogli si è fatto squalificare appena entrato per una bestemmia, Milena Miconi è scoppiata in lacrime perché non è riescita ... Ho visto Oriana e Daniele a letto insieme, l'insinuazione di Wilma Goich al GF Vip Sulla Casa del Grande Fratello Vip rischia di abbattersi l’ennesima bufera. A finire nell’occhio del ciclone è stata Oriana Marzoli, filmata mentre mima un rapporto orale di Nikita Pelizon a Luca Ones ...Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ricevono un messaggio dai loro fan ma tra loro nasce un breve diverbio ...