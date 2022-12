Covid Lazio | oggi 3 132 casi e 5 morti Il bollettino del 28 dicembre - Cronaca - quotidiano net

Sale la curva in tutta la regione, dove ci sono 45.333 persone in isolamento. Stabile il fronte dei ricoveri, mentre il tasso di contagio sale al ......per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus- 19 al fine ... L'assessore alla Sanità delAlessio D'Amato ha annunciato la ripresa dei test anche a ...Covid, 1 positivo su 2. Schillaci ordina tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. In voli da Cina a Malpensa quasi 1 positivo su 2. 'Non dobbiamo abbassare la guardia, le ultime notizie sul Covi ...(Adnkronos) – La situazione dei contagi da covid in Cina “non può che destare la nostra massima attenzione e anche qualche livello di preoccupazione”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione ...