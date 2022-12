Agenzia ANSA

, lo studio dalle fogne: 'In Italia 4 ondate Omicron in un anno, ecco quando' 'in Cina, rischio variante cattiva: sarebbe successoda noi senza vaccini efficaci' Ministero: varianti ...L' esposione delin Cina sta preoccupando molti paesi del mondo. India, Taiwan e Giappone hanno già previsto il ... L'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato , ha annunciato chea ... Covid, anche a Hong Kong da domani via le restrizioni più dure - Asia E i vari Paesi, come anche l’Italia, stanno iniziando a correre ai ripari, con nuove misure per prevenire una nuova ondata di Covid. Covid, nuova ondata in Cina: 500 mila positivi al giorno in un ...E’ il suggerimento di Fiaso. Cina “Nonostante il calo” dei ricoveri Covid “registrato anche questa settimana” in Italia, “non va sottostimato il rischio dovuto a una nuova circolazione virale ...