Coppa Italia | giovedì la gara dei Quarti tra Lube e Allianz! Parla Bottolo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Con ladeidi finale in programma domani,29 dicembre (ore 20.30 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia), tra CucineCivitanova e Allianz Milano all’Eurosuole Forum, si apre l’avventura dei biancorossi nella Del Monte®2022/23. L’obiettivo è l’approdo alla Final Four fissata per il 25 e il 26 febbraio 2023 al Palazzetto di Roma. Padroni di casa in salute e reduci da un ciclo importante di vittorie valso l’attuale primato nella Pool C di CEV Champions League e il secondo posto nella classifica di Regular Season in SuperLega Credem Banca. Per l’esattezza, i cucinieri vengono dai tre successi europei, di cui due esterni, e da cinque affermazioni in campionato, di cui tre in trasferta. L’ultima centrata in tre set nel match di Santo Stefano ...