Capodanno | il decalogo dell' Enpa per proteggere cani e gatti dai fuochi pirotecnici

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic. (Adnkronos Salute)() - "Tenere iin casa durante id'artificio, magari sistemando una cuccia o dei cuscini che possano farli sentire al sicuro; contrastare il rumore improvviso dei petardi cona musica classica o, in alternativa, con degli audiolibri". Ancora: "Organizzare lo spazio all'interno con i giochi soliti e arricchirlo con altri nuovi che possano stimolare la sua attività olfattiva e creare così un 'diversivo'. Non solo, si può far indossare al proprio amico a quattro zampe un maglioncino o un cappotto aderente che, esercitando una leggera e costante pressione, funzioni come calmante". Sono i consigli che Carla Rocchi, presidente, ricorda all'Adnkronos per assicurare unsereno ai, molti dei quali - secondo l'associazione almeno ...

Leggi ancheOipa per proteggere gli animali dai botti In base ai dati ufficiali del Dipartimento della Pubblica sicurezza - riporta la Sima in una nota - tra il 2012 e il 2022 si ...MODENA - E' una storia a lieto fine ma l'esito poteva essere ben diverso. Una cagnolina è stata investita martedì sulla tangenziale di Modena dopo essere scappata a causa dei botti esplosi a poca ... Capodanno, ecco il decalogo per proteggere gli animali dai botti