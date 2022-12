Boniek contro un Ct straniero per la Polonia | «Preferisco un allenatore con passione a un nome noto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’ex vicepresidente della Uefa Zbigniewha detto la sua su Twitter in merito a chi, secondo lui, dovrà essere il nuovo Ct della. Per l’ex attaccante di Juventus e Roma il sostituto ideale di Czes?aw Michniewicz dovrà essere polacco. Il motivo, secondo, è legato dal fatto che gli stranieri non potranno avere a cuore la causa polacca nel calcio. Nei giorni scorsi è circolato con insistenza ildi Martinez ex ct del Belgio. Ma non solo lui. Questo il suo tweet in cui il primocui si riferisce è evidentemente Paulo Sousa che guidò laagli ultimi Europei e deluse con due sconfitte e un pareggio nel girone con Spagna, Slovacchia e Svezia. Il pareggio con la Spagna. Ecco il tweet: «Sappiamo tutti come sono finiti gli allenatori stranieri con la ...