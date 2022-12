Autostrade | pedaggi verso aumenti tra l’1 | 5% e il 3 | 5%

Today.it

... sempre al Sole 24 Ore: " È dal 2018 che in Italia iautostradali non subiscono incrementi, ... È ufficiale sia per Autostrada dei Parchi, la concessionaria delleA24 - A25 Roma - L'...Lo comunica Aiscat ricordando "che in Italia e' dal 2018 che iautostradali non subiscono alcun incremento, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente" e che in ogni caso "gli ... Autostrade, quanto aumenteranno i pedaggi dal 1° gennaio 2023 "È dal 2018 che in Italia le tariffe non subiscono alcun rincaro". Oggi oscillano tra l'1,5% e il 3,5% gli aumenti richiesti dai concessionari per i pedaggi autostradali ...Code, disagi e cantieri non fermano i rincari. L’associazione delle concessionarie: “Sono al di sotto di quelli già approvati in altri Paesi dell’Unione ...