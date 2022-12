Ascolti Tv 27 dicembre 2022 | Ossini | Daniele | Bortone e Matano fanno volare il daytime di Rai1

Tv 272022, Ossini, Daniele, Bortone e Matano fanno volare il daytime di Rai1 I fatti Vostri, stop per due puntate: il motivo Ma quale è il motivo La 'colpa' è della Coppa del Mondo ...272022 in prima serata la sfida dei film finisce così: su Rai1 Aladdin è stato visto da una media di 3.152.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 La Banda dei Babbi ...Mariah Carey 90 settimane alla numero 1 della Billboard Hot 100, nessun altro artista é mai riuscito in questa impresa.Un pomeriggio da record per Rai 1 con ascolti eccellenti nelle feste di Natale: ecco i dati del 27 dicembre 2022 con la vita in diretta vicinissima a 3 milioni di spettatori ...