“Un colpo al cuore” Michael Schumacher | il gesto del figlio Mick rattrista tutti i fan

(Di martedì 27 dicembre 2022)gli sportivi e non solo sono sempre al fianco di, rimasto gravemente ferito nel 2013 in un incidente con gli sci. Ora ildelha lasciatocon un nodo in gola. Sicuramente l’intento del giovane era quello di festeggiare insieme ai suoi fan il Natale, ma c’è stato un dettaglio che gli utenti hanno notato immediatamente e che ha commosso. Come ben sapete, sono sempre pochissime le informazioni che circolano sul conto dell’ex campione della Ferrari. Da quando è capitato il brutto incidente a, la famiglia ha sempre preferito mantenere il massimo della riservatezza ma l’ultimodelnon è passato ...

Sport Fanpage

Nella speranza di far, la ragazza compra i biglietti per una matinée di balletto e riesce a ... Quando entra nel salone di bellezza, però, ascolta una conversazione che gli spezza il... sarebbe ilideale per Allegri , che necessita di un 'imbuto' tra centrocampo e attacco. ... centrocampista neroverde che da tempo dichiara di voler tornare ad indossare la maglia del suo, ... La foto di Natale della famiglia Schumacher è un colpo al cuore: l ... Befana, colpo di scena, nella Calza potremmo trovare Gelo e NeveC'è una notizia clamorosa, appena arrivata, un colpo di scena pronosticato or ora dall'ultimo aggiornamento dell'autorevole Centro Europ ...METEO SINO AL 2 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE Infiltrazioni umide atlantiche condizionano il meteo su parte d’Italia, anche per via di un ...