Ucraina | Meloni invita Zelensky a Roma | “Presto sarò a Kiev”

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giorgiae il Presidente dell’Volodymyr. Il cordiale colloquio ha fatto seguito alla conversazione telefonica cheavevano avuto il 28 ottobre.ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano ain ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’ha ribadito il massimo impegno dell’Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la Nazione. Lo si apprende da Palazzo Chigi. Nella conversazione, la premier italiana “ha confermato la sua intenzione di recarsi a ...

Kiev annuncia l'obiettivo di organizzare un summit di pace a febbraio all'Onu. Il ministro degli Esteri russo: 'L'Occidente rischia di portare a uno scontro tra potenze nucleari'. Famiglia di 8 ......49 Le assurde previsioni di Medvedev per il 2023 (e la reazione ammirata di Elon Musk) 14:19 MiG russi in volo, allarme in tutta l'13:47 Famiglia sterminata dal gruppo Wagner nella regione ... Guerra Ucraina, Zelensky sente Meloni: chiesti sistemi di difesa. Lavrov: «Da Usa minacce su assassinio Putin» Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la solidarietà e il ...Il cordiale colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, ha fatto seguito alla conversazione telefonica che Meloni e Zelensky avevano avuto il 28 ottobre. Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymy ...