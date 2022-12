Agenzia ANSA

Gli importatori hanno portato le loro denunce in tribunale chiedendo ladel divieto e il rilascio dei prodotti sostenendo che non ledono la dignità umana. Nel 2019, la Corte Suprema ha ...... il governo diha deciso di permettere l'importazione di bambole sexy per adulti. Questa ... Gli importatori hanno portato le loro denunce in tribunale chiedendo ladel divieto e il rilascio ... Seul revoca il divieto di importazione per le bambole sexy - Asia La Corea del Sud ha revocato il divieto di importazione di bambole gonfiabili sexy per adulti, dopo anni di dibattiti sull'interferenza del governo nella vita privata delle persone. Lo riporta la Bbc.Seul ha revocato il divieto di importazione di bambole gonfiabili sexy per adulti, ad esclusione di quelle che rappresentano bambini. Finora questi prodotti erano visti come dannosi per le tradizioni ...