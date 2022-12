Roma | guasto elettrico manda in tilt metro e tram | pendolari nel caos

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un corto circuitohato inla circolazione deiieri sera. I Vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per staccare la corrente deidella linea numero 2 per consentire agli operai dei servizi elettrici di intervenire per ripristinare i cavi. Le operazioni sono state più lunghe del previsto e anche per la giornata di oggi i cavi elettrici sono rimasti staccati.2 bloccato: istituiti mezzi sostitutivi Ilha letteralmente bloccato la linea2 che è stata sostituita da autobus che fanno le seguenti fermate: in direzione piazza Mancini fermano a Piazzale Flaminio, Piazza della Marina, Piazzale delle Belle Arti, Viale Tiziano, Lungotevere Thaon di Revel, Piazza Mancini. In direzione piazzale Flaminio ...